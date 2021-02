Dortmund : Brutaler Raubüberfall auf Obdachlosen

In Dortmund haben vier Männer einen Obdachlosen schwer verletzt und ihm einen Becher mit erbetteltem Kleingeld geraubt. Er wurde schwer am Kopf verletzt.

Mit schweren Verletzungen am Kopf und im Gesicht wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Obdachloser in eine Dortmunder Klinik eingeliefert. Wie die Polizei berichtet, sei der 41-Jährige aus einer Gruppe junger Männer heraus unvermittelt mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden. Zuvor hatte einer der Männer das spätere Opfer in der Dortmunder Innenstadt um eine Zigarette gebeten. „Bereitwillig“ habe der Obdachlose eine seiner Zigaretten abgegeben.

Die vier Männer, alle Anfang 20 und dunkel gekleidet, hätten anschließend einen Becher mit erbetteltem Kleingeld im Wert von etwa 20 Euro mitgenommen, so die Polizei. Sie sucht nun Zeug*innen des Vorfalls.