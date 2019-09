Buxtehude : Brand in Obdachlosenunterkunft

In einer Obdachlosenunterkunft in Buxtehude ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die anderen Bewohner konnten ihre Zimmer schon wieder beziehen.

Am Sonntagmorgen wurde der Feuerwehr ein Brand in einer Obdachlosenunterkunft in der Estetalstraße in Buxtehude gemeldet. Ein 64-jähriger Bewohner, der sich zum Zeitpunkt des Feuers in seiner Wohnung befand, konnte durch einen zufällig vorbeifahrenden Radfahrer gerettet werden und wurde mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Das geht aus einer Pressemitteilung der zuständigen Polizeidirektion Stade hervor.

Die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar. Auf Hinz&Kunzt-Nachfrage sagt ein Sprecher der Polizeiinspektion Stade aber: „Momentan wird nicht von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.“ Da das Feuer nicht auf den Rest des Hauses übergegriffen habe, konnten die anderen Bewohner ihre Wohnungen nach Polizeiangaben bereits wieder betreten.