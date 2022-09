Architektur : Wie schafft man Orte, an denen Obdachlose bleiben wollen?

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Das Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg zeigt die Ausstellung „Who’s Next? Obdachlosigkeit, Architektur und die Stadt“. Im Interview spricht der Kurator und Architekturhistoriker Daniel Talesnik darüber, wie Architekt:innen etwas gegen Obdachlosigkeit bewirken können.

Daniel Talesnik erscheint auf dem Bildschirm, die Sonne strahlt in sein Büro. Auf dem Tisch hinter ihm liegen große Papierrollen, an der Wand hängt eine Skizze.

Hinz&Kunzt: Herr Talesnik, was kann Architektur gegen Obdachlosigkeit tun?

Daniel Talesnik: Viel, sie könnte so viel bewirken! Ein Innovationsproblem haben wir nicht. Die Wohnprojekte für Obdachlose, die wir uns für die Ausstellung überall auf der Welt angesehen haben, sind aus verschiedenen Gründen interessant: manche wegen der verwendeten Materialien, andere, weil sie in einer Stadt oder in einem Viertel eine besondere Bedeutung haben.

Haben Sie ein Beispiel?

Im „VinziRast“ in Wien leben ehemals Obdachlose mit Student:innen zusammen. Diese Idee entstand aus Studentenprotesten: Sie forderten Unterkünfte für Menschen in prekären Wohnsituationen und schlossen sich mit Obdachlosen zusammen. So kam der Architekt auf die Idee für dieses Wohnprojekt. Interessant ist, dass es mehrere Räume gibt, die ein gemeinsames Leben im Viertel ermöglichen. Zum Beispiel ein Café im ersten Stock, ein Dachgarten, verschiedene Werkstätten im Keller. Ich glaube, der Anspruch muss generell sein: Wie schafft man Orte, an denen Obdachlose bleiben wollen? Das ist auch die Arbeit von Architekt:innen.

„Who’s Next?“ im Museum und bei Hinz&Kunzt: Die Ausstellung läuft vom 14.10.22 bis 12.3.23 im Museum für Kunst & Gewerbe, Steintorplatz, geöffnet: Di–So, 10–18 Uhr und Do, 10–21 Uhr, Eintritt: 12/8 Euro, unter 18 Jahren frei.

Auch das Hinz&Kunzt-Gebäude in der Minen­straße 9 ist Teil der Ausstellung: Hier wird eine Fotoreihe von Ulrike Myrzik und Manfred Jarisch gezeigt. Sie dokumentiert Orte in Tokio, an denen obdachlose Menschen leben. Meist sind es Zwischenräume, die im öffentlichen Raum versteckt sind und in die sich Obdachlose zurückziehen, um ein Minimum an Privatsphäre zu erhalten. Die Öffnungszeiten bei Hinz&Kunzt sind Mo–Fr von 10–17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Wie sehen diese Orte aus?

Es gibt nicht ein Gebäude, das wir überall hinsetzen können, um Obdachlosigkeit abzuschaffen. Interessant ist, dass es schon so viele unterschiedliche Unterkünfte gibt – weil die Menschen, die darin wohnen, sehr unterschiedlich sind. Manche sind extra für alkoholkranke Menschen entstanden, manche speziell für Frauen mit Kindern, manche für Menschen mit Kriegstraumata, für LGBTQ: Obdachlosigkeit ist eine soziale Situation mit verschiedenen Geschichten. Deshalb sind auch diese Unterkünfte so unterschiedlich.

Wenn über die Architektur öffentlicher Gebäude gesprochen wird, geht es viel um die Ästhetik imposanter Gebäude. In Hamburg gibt es ja ein berühmtes Beispiel, die Elbphilharmonie. Über welche Kriterien müsste gesprochen werden, wenn öffentliche Bauten auch Obdachlosigkeit mitdenken?