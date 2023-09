Digitalisierung : Abgeschottet

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Viele obdachlose und arme Menschen sind darauf angewiesen, dass Ämter niedrigschwellig erreichbar sind. Doch Jobcenter schotten sich ab und verweisen auf Digitalangebote.

Aziz kann nicht mehr. Erst verlor der Hinz&Kunzt-Verkäufer seine Wohnung. Nun ist er auch noch komplett pleite. Sein Geld vom Jobcenter ist nicht bei ihm angekommen. Weil Aziz kein Bankkonto hat, bekommt er das Bürgergeld nämlich per Barscheck ausgezahlt. Doch nach dem Wohnungsverlust hätte der 41-Jährige dem Jobcenter eine neue Adresse mitteilen müssen. Nun ist der Barscheck an die alte Wohnung geschickt worden und verschollen. Um die Sache zu klären, geht Aziz spontan zum Jobcenter in der Kleinen Reichenstraße, das sich extra an Wohnungslose richtet. Er zieht ­eine Nummer, 15 Minuten später erläutert er einer Mitarbeiterin sein Problem. Die nimmt schließlich das komplizierte Formular für die Adressänderung entgegen, das Aziz vor Ort bekommen und ausgefüllt hat. Dann ­bespricht sie mit ihm das weitere Vorgehen: Künftig geht der Scheck an ein Postfach von Hinz&Kunzt. Wie andere soziale Träger bietet das Straßenmagazin Adressen für ­Obdachlose an. Zwar ist der zwischenzeitlich versendete Scheck noch verschollen – doch ein kurzfristig vereinbarter Telefontermin mit dem bisher für Aziz zuständigen ­Jobcenter Rahlstedt klärt die Sache einige Tage später auf.

Das Beispiel des obdachlosen Hinz&Kunzt-Verkäufers zeigt, was die Hamburger Sozialbehörde so ausdrückt: „Das persönliche Gespräch ist unerlässlich und kann durch ­andere Kommunikationsmöglichkeiten nur flankiert ­werden.“ Doch ein offenes Amt wie das Jobcenter Kleine Reichenstraße ist mittlerweile die Ausnahme. Andere schotten sich zunehmend ab, vergeben Termine nur noch nach vorheriger Buchung über ein Onlineformular oder über eine Telefonhotline.

Für Constantin ist das keine Option. Bislang hat der 66-jährige Hinz&Kunzt-Verkäufer Geld vom Jobcenter bekommen. Doch Ende Juli lief sein Leistungsbescheid aus und das Jobcenter hat seine Zahlungen kommentarlos eingestellt. Einen sogenannten Weiterbewilligungsantrag beim Jobcenter hat er schon vor Wochen gestellt – nur ­gehört hat er seitdem nichts. Durch die fehlenden Zahlungen ist Constantins Krankenkassenkarte gesperrt, er kann weder zum Arzt gehen noch seine dringend benötigten ­Medikamente bekommen. Und irgendwie muss er seine Miete bezahlen. Seit vergangenem Jahr lebt Constantin nach Jahren der Obdach- und Wohnungslosigkeit nämlich endlich in einer kleinen Sozialwohnung. Um die Situation aufzuklären, macht sich Constantin Anfang August im Dauerregen auf den Weg zum Jobcenter Mitte. Weil er nicht mehr auf der Straße lebt, ist das für ihn zuständig. ­Einen Computer hat der Rumäne nicht, und das Telefonieren auf Deutsch fällt ihm schwer.