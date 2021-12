Mitternachtsbus : „Ich lasse die Obdachlosen reden“

Seit 25 Jahren versorgt der Mitternachtsbus der Diakonie Obdachlose in Hamburgs Innenstadt. Ellen Zander (68) ist von Anfang an dabei – ehrenamtlich.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Ja. Die Gespräche sind wichtiger. Manche kommen am selben Abend zu weiteren Stationen, um die Unterhaltung fortzusetzen. Die steigen in die U-Bahn und fahren uns hinterher.

Ellen Zander: Das hat mit meiner Erziehung zu tun. Mein Vater hat immer gesagt: „Behandle deine Mitmenschen so, wie du gerne behandelt werden möchtest.“ Und als ich beim Mitternachtsbus das erste Mal mitfuhr, merkte ich: Die Menschen freuen sich, wenn wir kommen. Einige sagen sogar: „Schön, dass du da bist! Wann kommst du wieder?“

Ich muss nicht viel sagen. Ich lasse die Obdachlosen reden. Die erzählen, was sie erlebt haben, was behördenmäßig ansteht, was sie belastet. Wenn du dann Rat geben kannst, freuen sie sich. Und wer Unterstützung braucht, den schicke ich zum Diakonie-Zentrum für Wohnungslose.