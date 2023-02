Nachbarschaft : Zehn Orte in Hamburg, an denen Tauschboxen stehen

Nicht nur auf St. Pauli, auch in anderen Stadtteilen erfreuen sich Tauschboxen einer immer größeren Beliebtheit. Wir bieten einen Überblick.

Ob es an der Corona-Pandemie liegt, dass Tauschboxen sich immer größerer Beliebtheit erfreuen? Zumindest führte der Lockdown dazu, dass Keller und Dachböden über Monate nicht mehr auf Flohmärkten entrümpelt werden konnten. Die letzten öffentlichen Orte des Tauschs waren Tauschboxen, in denen Gebrauchtes, das zugleich noch brauchbar ist, weitergegeben wird. Sie sind den Menschen offensichtlich ans Herz gewachsen. Anders lässt sich nicht erklären, dass der Abriss einer Tauschbox auf St. Pauli Ende vergangenen Jahres einen Aufschrei unter Anwohner:innen auslöste. Mit einem positiven Ende: Seit diesem Wochenende steht am Paulinenplatz ein neues, wettergeschütztes Tauschregal – in Absprache mit dem Bezirk und betreut von Nachbar:innen.

Längst nicht mehr nur in sogenannten Szenestadtteilen, sondern auch in Lokstedt, Hamm oder Horn haben engagierte Bürger:innen derartige Boxen aufgestellt. Sie alle funktionieren nach demselben Prinzip: Wer etwas abgeben will, was andere noch brauchen können, packt den Kram in einen der zahlreichen behelfsmäßigen Schränke in der Stadt. Wer vorbeikommt, kann sich daraus bedienen. Kostenlos.

Die Betreuer:innen der Tauschboxen arbeiten ehrenamtlich. Hinz&Kunzt hat mit einigen gesprochen. Viele klagen über rücksichtslosen Umgang und Vermüllung. Die Schatzkiste, das Tauschhaus im Pergolenviertel, gibt Ende diesen Monats auf. Sie weicht der Bebauung des Loki-Schmidt-Platzes. Zu viele hätten die Box zudem zum Abladen von Sperrmüll verwendet, klagt die Initiative. Aktuell steht die Box bei ebay-Kleinanzeigen zum Verkauf. Andere räumen weiterhin fleißig auf, bringen eigenhändig den Müll zum Recyclinghof und sorgen dafür, dass für Bedürftige und andere Menschen die Chance auf kostenlosen Tausch bestehen bleibt.

Zehn Tauschorte in Hamburg – von denen es mit Sicherheit noch viele weitere gibt:

Dulsberg: Tauschbox am Nachbarschaftstreff Dulsberg in der Elsässer Straße 15. Ab März sogar zwei weitere Tauschboxen am Marktmeisterhaus am Elsässer Platz 1.

Hamm: Fairschenkbox am Haus der Jugend im Hammer Park.

Hamm: Tauschbox am Elbschloss an der Bille am Osterbrookplatz 26 – ein Projekt der Bauenossenschaft freier Gewerkschafter

Horn: Tauschbox in der Manshardtstraße 105 bei der Philippuskirche

Lokstedt: Tauschbox an der Ecke Oddernskamp und Hagendeel.

Neugraben-Fischbek: Der kleine Büchertausch, eine alte Telefonzelle am Neugrabener Markt 2.

Altona-Altstadt: Tauschbox an der Ecke Virchowstraße und Chemnitzstraße

Ottensen: Tauschbox in der Großen Rainstraße

Sternschanze: Tauschbox am Bauwagenplatz Zomia in der Altonaer Straße

St. Pauli: Freebox am Paulinenplatz

Zudem gibt es 150 Bücherregal gibt es in Bussen der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein – eine Kooperation mit dem Gebrauchtwarenkaufhaus Stilbruch.