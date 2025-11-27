Erscheckende Studie

So krank sind Hamburgs Obdachlose

· Aus Ausgabe 394 · von Ulrich Jonas
Wie schlecht es Hamburger Obdachlosen gesundheitlich geht, zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie. Illustration: Julia Pfaller
Wie schlecht es Hamburger Obdachlosen gesundheitlich geht, zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie. Illustration: Julia Pfaller
Wie schlecht es Hamburger Obdachlosen gesundheitlich geht, zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie. Illustration: Julia Pfaller
Hinz&Kunzt Randnotizen

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Abmeldung via Link in der Fußzeile der Mails. Infos zum Datenschutz.

Die Hamburger Sozialbehörde hat untersuchen lassen, wie schlecht es Obdachlosen in unserer Stadt gesundheitlich geht. Ergebnis: sehr schlecht.

31,7 Prozent aller Hamburger Obdachlosen sind so krank, dass sie regelmäßig Unterstützung brauchen, etwa bei der Behandlung von Wunden, der Versorgung mit Medikamenten oder der Körperpflege – Hilfen, die auf der Straße nur schwer zu bekommen sind. Das ist ein Ergebnis der Befragung aus dem Februar 2024, die die Sozialbehörde erst jetzt – fast zwei Jahre später – veröffentlicht hat. Ob die Betroffenen die benötigten Hilfen bekamen, „konnte nicht ermittelt werden“, heißt es in der Studie.

Weitere Ergebnisse: Nur ein Drittel der Obdachlosen litt nach eigener Einschätzung nicht an einer körperlichen, psychischen oder Suchterkrankung. Rund die Hälfte hatte keine gültige Krankenversicherungskarte – und somit nur eingeschränkten Zugang zu medizinischen Hilfen. Und vier von fünf Obdachlosen, die aus einer stationären Einrichtung – etwa Krankenhaus, Frauenhaus oder Gefängnis – entlassen worden waren, gaben an, bei der Suche nach einer Unterkunft keine Unterstützung bekommen zu haben.


Jetzt online weiterlesen!

Diese Ausgabe für 2,80 € online kaufen und lesen.

Dauerhafter Zugriff auf alle Artikel dieser Ausgabe.

Ausgewählte Texte vorlesen lassen.

Kleiner Kauf, riesige Wirkung:
Mit dem Kauf unterstützen Sie auch ein soziales Projekt.

Ausgabe kaufen ➔ *

*

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets online erhältlich. Mehr Infos.

Digital-Abo

Jahresabo für 33,60 € Support-Abo für 60 € Keine Abo-Falle: Abo endet automatisch Nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets

Abo abschließen ➔

Schon gekauft? Zum Login.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:
Ein Smartphonebildschirm mit einem Chatverlauf: "Schöne Bescherung! Uns gibt's jetzt gedruckt und digital!" – "Testzugang im Magazin!" Im Hintergrund ein Weihnachtsmann

Gedruckt und digital

Ausgabe: 394 - Dezember 2025

Hinz&Kunzt gibt es jetzt als digitales Magazin. Im Schwerpunkt „Digitale Medien“: Wie ein Hamburger Social Media retten will und wieso eine Schule Tiktok auf dem Lehrplan hat. Außerdem: Wieso Hamburgs Obdachlose tagsüber in die Kälte müssen.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas schreibt seit vielen Jahren für Hinz&Kunzt - seit 2022 als angestellter Redakteur.

Weitere Artikel zum Thema

Gesundheit, Obdachlosigkeit