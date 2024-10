Ohne Arbeitskräfte aus dem Ausland würden manche Hotels und Gaststätten schließen müssen, viele Fabriken und Büros blieben dreckig. Der Aufstieg der AfD könnte den Fachkräftemangel noch verschärfen.

Auch Zahlen aus anderen Branchen zeigen, dass ohne Zugewanderte vieles in unserem Land kaum oder gar nicht funktionieren würde. So stammt inzwischen jede:r dritte Beschäftigte in Hotels und Gaststätten aus dem Ausland. In der Herstellung von Lebensmitteln haben 39,4 Prozent der Beschäftigten keinen deutschen Pass – Tendenz wie in den anderen genannten Branchen steigend. In der Landwirtschaft und in der Altenpflege ist nahezu jede:r fünfte Beschäftigte nicht deutsch.