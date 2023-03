Angriff auf der Reeperbahn : Wollte er zwei Obdachlose umbringen? 

Die Polizei hat einen 23-Jährigen in Leipzig verhaftet, der im Februar auf der Reeperbahn zwei Obdachlose angegriffen haben soll. Der Vorwurf: versuchter Totschlag.

Mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf hat in einer Februarnacht ein 23-jähriger Mann zwei Obdachlose gefährlich verletzt, die auf der Reeperbahn Platte machten. Die 30 und 31 Jahre alten Gewaltopfer erlitten nach Polizeiangaben Verletzungen am Kopf, unter anderem Platzwunden. Ob die beiden im Krankenhaus behandelt werden mussten, konnte ein Polizeisprecher auf Hinz&Kunzt-Nachfrage nicht beantworten.

Zum Glück gelang es nach der Schilderung der Polizei Passanten, den Angreifer festzuhalten und so von weiterer Gewalt abzuhalten. Er wurde noch am Tatort festgenommen, aber mangels Haftgründen zunächst wieder entlassen.

Inzwischen hat die Mordkommission offenbar Haftgründe ermittelt: Die Polizei kam nun zu dem Schluss, dass der Tatverdächtige die beiden nicht bloß schlagen und treten, sondern offenbar sogar umbringen wollte.

Ein Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag wurde am Dienstagmorgen in Sachsen vollstreckt: Die Polizei verhaftete den Tatverdächtigen in seiner Leipziger Wohnung. Nach wie vor unklar ist das Motiv für den Angriff.