Krankenstube : „Wir haben eine Lücke im System“

Die Krankenstube für Obdachlose hat in ihrem Jahresbericht 2018 erstmals erfasst, wieviele Patienten abgewiesen werden mussten. Ihr Leiter Torsten Eikmeier erklärt, wieso die Einrichtung der Caritas nicht jedem helfen kann.

Hinz&Kunzt: Wieso braucht Hamburg überhaupt eine Krankenstube für Obdachlose? Es gibt doch Krankenhäuser, in die jeder gehen kann.

Thorsten Eikmeier: Die Krankenstube ist ein Angebot für die Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen das vorhandene Regelsystem nicht nutzen wollen oder nicht können. Manche haben eine gewisse Scheu, Krankenhäuser aufzusuchen, auch weil ihnen dort oft klargemacht wird, dass sie nicht die willkommensten Patienten sind. Hinzu kommt, dass viele Menschen keinen Versicherungsschutz genießen, auch das ist eine Hürde für eine Behandlung. Für Menschen aus dem EU-Ausland ist es zudem ungleich schwerer, einen Zugang zu einer vernünftigen Versorgung zu bekommen. In der Regel bekommen sie in den Krankenhäusern nur eine Notversorgung. Ansonsten sind diese Menschen auf alternative Angebote angewiesen.

Was ist mit Obdachlosen, die zum Beispiel nach einer Operation das Krankenhaus verlassen?

Die Krankenstube

Seit 1999 gibt es die Krankenstube der Caritas im ehemaligen Hafenkrankenhaus, dem heutigen Gesundheitszentrum St. Pauli. Sie finanziert sich zu einem Großteil über Gelder der Stadt und zu einem weiteren Teil über Spenden. In der Einrichtung gibt es 18 Betten für kranke Obdachlose. In der zweiten Jahreshälfte 2018 gab es 99 schriftliche Anfragen nach einer Patientenaufnahme, zum Beispiel von Krankenhäusern, Sozialarbeitern oder dem Krankenmobil der Caritas. Davon sind jedoch nur 42 Patienten tatsächlich in der Krankenstube untergekommen.