Anfang Januar ist erneut ein Obdachloser in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs gestorben. Die Polizei hat nach Hinweisen, den Toten jetzt identifizieren können.

Update: Dank des Aufrufs hat die Polizei inzwischen Hinweise auf eine Person erhalten und konnte den Verstorbenen sicher identifizieren. Es handelt sich um einen 47-jährigen Deutschen.

Am 5. Januar ist ein Mann auf dem Hinterhof der Einrichtung „Viertelzimmer Münzviertel“, einem Stadtteiltreff in der Hammerbrooker Rosenallee, tot aufgefunden worden. Er ist schon der dritte verstorbene Obdachlose in den ersten zwei Wochen des neuen Jahres in Hamburg. Die Ermittlungen zur Todesursache laufen.