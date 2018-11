Überblick : Wer die Hartz-IV-Sanktionen abschaffen will – und wer nicht

Nahles: Sanktionen sind demotivierend, aber...

Sanktionen seien zum „Symbol für das Misstrauen des Staates gegenüber den Grundsicherungsbeziehern“ geworden, beklagt die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles am Samstag in einem Gastbeitrag in der FAZ. „Sie wirken, als würde den Leistungsbeziehern von vornherein unterstellt, betrügen zu wollen.“ Für ehrliche Menschen sei das frustrierend und demotivierend, schreibt Nahles. Ihr Text spricht sich allerdings nicht für die Abschaffung der Sanktionen aus. Sie dürften in Zukunft aber nicht das Existenzminimum in Frage stellen. Gleichzeitig fordert Nahles eine „große Sozialstaatsreform“ und spricht sich konkret dafür aus, weniger Erspartes der Leistungsbezieher auf den Hartz-IV-Satz anzurechnen: Wer lange gearbeitet habe, dürfe „nicht gezwungen sein, seine Ersparnisse zu verbrauchen.“