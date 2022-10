wärmegeben : Hanseatic Help ruft zu Spenden für den Winter auf

Winterjacken, wetterfeste Schuhe, Schlafsäcke: Der Verein Hanseatic Help sammelt ab sofort gezielt Spenden, damit Obdachlose besser durch den Winter kommen.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Eigentlich hat Hanseatic Help seinen Ursprung in der Flüchtlingshilfe – auch Geflüchtete aus der Ukraine werden aus dem großen Lager am Hamburger Hafen mit Sachspenden versorgt. Bis Ende Februar konzentriert sich der Verein aber darauf, Obdachlose mit dem Nötigsten zu versorgen. „Wer oftmals zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, sind die vielen Menschen, die in Hamburg auf der Straße leben müssen“, sagt Geschäftsführerin Claudia Meister. „Für sie bedeutet der Winter die größte Gefahr, deshalb rufen wir gezielt zu Spenden auf, die in der Obdachlosenhilfe gebraucht werden.“

Deswegen startet Hanseatic Help erneut seine Kampagne #wärmegeben. Vor allem Winterjacken, wetterfeste Schuhe, robuste Kleidung und Schlafsäcke werden benötigt, um Mitmenschen ohne Dach über dem Kopf in den kalten Monaten zu unterstützen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Von Geldspenden könnten darüber hinaus gezielt Mangelartikel gekauft und der Logistikbetrieb finanziert werden. „Wir vertrauen darauf, dass die Hilfsbereitschaft in Hamburg wieder groß sein wird und viele Bürgerinnen und Bürger uns dabei unterstützen“, sagt Claudia Meister.

Die Sachspenden können dienstags bis samstags zwischen 10 und 18 Uhr in der Großen Elbstraße 264 abgegeben werden. Sie werden dort von zahlreichen Initiativen abgeholt und an obdachlose Menschen weiterverteilt. Auch Hinz&Kunzt gibt Dinge aus dem Hanseatic-Help-Lager an seine Verkäufer:innen weiter – und unterstützt die Kampagne #wärmegeben als Medienpartner.