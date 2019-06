Wie stellt man es am schlauesten an, wenn man seine Wohnung verlieren will? Hinz&Künztlerin Birgit erklärt es – ironisch überspitzt. Folge 2 unserer #StreetLifeHacks in Zusammenarbeit mit der Agentur Philipp und Keuntje.

Mit provokanten Spots nimmt die Agentur Philipp und Keuntje Vorurteile und Klischees gegen Obdachlose auf die Schippe. In den Hauptrollen der #StreetLifeHacks: die Hinz&Künztler Chris, Birgit und Jörg. Lesen Sie hier mehr über das Making Of.