Innenbehörde : Verbote sollen Probleme am Hauptbahnhof lösen

Verbote sollen Probleme am Hauptbahnhof lösen

Die Stadt plant ein Waffen- und Alkoholverbot an Hamburgs größtem Bahnhof. Die Maßnahmen sind umstritten.

Ab Oktober gilt im Hamburger Hauptbahnhof, auf den Vorplätzen, dem ZOB und den Wegen dazwischen ein Waffenverbot. Auch ein Alkohol­konsumverbot will Innensenator Andy Grote (SPD) durchsetzen. Maßnahmen, die für normale Reisende keine Rolle spielen, aber manche hart treffen.

Seit Monaten werden am Hauptbahnhof und in den benachbarten Einkaufsstraßen Bettelnde und Obdachlose vertrieben (H&K März 2023). Die Kriminalitätsstatistik befeuert den Ruf nach hartem Durchgreifen. Kein Bahnhof zählt bundesweit mehr Gewalttaten. Aber auch kein Bahnhof ist stärker frequentiert. Mit seinen rund 550.000 Gästen täglich liegt Hamburg weit vor anderen Metropolen wie Berlin (330.000) oder Köln (320.000). Setzt man die Menge der ­Gewaltdelikte in diesen Städten ins Verhältnis zu den Nutzer:innen, rangieren deren Bahnhöfe deutlich vor Hamburgs Hauptbahnhof – wie im Übrigen auch die S-Bahnhöfe Reeperbahn und Harburg.