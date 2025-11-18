Totensonntag

Trauerfeiern für verstorbene Obdachlose

· von Luca Wiggers
Am Totensonntag legt Hinz&Kunzt einen Kranz am Gedenkbaum auf dem Öjendorfer Friedhof nieder. Foto: Luca Wiggers

Auf Hamburgs Straßen sind in diesem Jahr mindestens 17 Menschen gestorben. Am Totensonntag finden mehrere Gedenkveranstaltungen statt, um an sie zu erinnern – auch am Hinz&Kunzt-Gedenkbaum. 

Hinz&Kunzt Randnotizen

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Abmeldung via Link in der Fußzeile der Mails. Infos zum Datenschutz.

Am Sonntag gedenken Hamburger Kirchengemeinden und Mitarbeitende der Wohnungslosenhilfe allen einsam, wohnungs- und obdachlos verstorbenen Menschen. Auch bei Hinz&Kunzt hat das Tradition. Bei einer öffentlichen Andacht nehmen wir in diesem Jahr Abschied von 13 Verkäufer:innen. Unter ihnen der langjährige Hinz&Künztler Marian, der Ende Juni in Altona zusammengeschlagen wurde und später seinen Verletzungen erlag. Oder Petra, die viele Jahre vor dem Edeka am Mühlenkamp verkaufte. An ihrem Platz haben Kund:innen jetzt ein Schwarz-weiß-Foto von ihr aufgehängt, um an sie zu erinnern. 

Treffpunkt ist am Sonntag um 14.15 Uhr der Hinz&Kunzt-Gedenkbaum hinter der Feierhalle Nord auf dem Öjendorfer Friedhof. Nach einer Andacht verlesen wir die Namen der Verstorbenen und zünden Grablichter an. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen.  

Auch in der St. Bonifatius Kirche in Eimsbüttel (Am Weiher 9) wird am Sonntag an die verstorbenen Obdachlosen gedacht. Um 18 Uhr werden ihre Namen verlesen und Kerzen für sie angezündet. 

Ein weiterer Gottesdienst, der allen einsam Verstorbenen gedenkt, findet um 15 Uhr in der Hauptkirche St. Petri (Bei der Petrikirche 2) statt. 

Bereits am Samstag ruft die Lobbygruppe gegen Verdrängung und Diskriminierung zu einem Mahnmal für die verstorbenen Obdachlosen auf. Los geht es um 12.30 Uhr auf dem Heidi-Kabel-Platz.

Artikel aus der Ausgabe:
Jemand geht mit einem Taststock an einem Leitstreifen entlang, darüber die Zeile "Hamburg behindert"

Hamburg behindert

Ausgabe: 393 - Nov 2025

Wie barrierefrei ist Hamburg? Wir waren mit obdachlosen Rollifahrer:innen unterwegs und haben den Influencer Mr. BlindLife getroffen. Außerdem: Mit „Songs for Joy“ kommt ein Film über ein außergewöhnliches musikalisches Mitmach-Projekt in die Kinos.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Luca Wiggers
Luca Wiggers
1999 in Hannover geboren, hat dort Germanistik und Anglistik studiert und ist Anfang 2022 nach Hamburg gezogen. Seit Juni 2023 Volontärin bei Hinz&Kunzt.

Weitere Artikel zum Thema

Tod auf der Straße, Totensonntag