Freunde : Starkes Team

Wie harmonisch sich Klavier und Waldhorn ergänzen, beweisen Katharina und Ansgar Starkes als Duo „Starkes Ohr“. Für Hinz&Kunzt spielten sie zum zweiten Mal ein Benefizkonzert.

Ein Blick auf die bunten T-Shirts von Katharina und Ansgar Starkes genügt: Schon ist klar, wer hier welches In­­­­s­trument spielt. „Töröö“ heißt es bei Katharina, die das schwere Blasinstrument mit geübtem Griff aus dem Koffer hebt und zusammensetzt. „88 Tasten – 10 Finger – kein Problem“ steht in Englisch auf Ansgars T-Shirt. Wer ihn am Klavier erlebt, glaubt das sofort.

Vor neun Jahren haben sich die beiden kennengelernt, bei einem Treffen in Taizé, einer ökumenischen Gemeinschaft in Frankreich. „Er ist mir gleich aufgefallen“, erinnert sich ­Katharina. „So gut, wie er aussieht, dachte ich, er ist bestimmt in festen Händen.“ Die zwei waren sich auf ­Anhieb sympathisch. Doch es dauerte ein paar Tage, bis es „Klick“ machte – dann aber so richtig. „Der Abschied war schlimm“, erzählt die 40-Jährige. Das Problem: Ansgar lebte damals in der Nähe von Aachen und Katharina in Hamburg. Die vielen Stunden ­Pendeln, die folgten, hatten aber auch ihr Gutes: Katharina nutzte sie für ein Fernstudium im Kreativen Schreiben.

Harmonie stellte sich von Anfang an auch musikalisch ein: Er spielte ihr vor, was er fürs Klavier komponiert hatte, sie ergänzte die Hornstimme. „Musik ist ein starkes Band“, finden beide.