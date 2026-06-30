Die Digitalisierung erreicht immer mehr Lebensbereiche. Gleichzeitig haben unsere Verkäufer:innen erhebliche Defizit im Feld Digitalkompetenzen. Aus diesem Grund suchen wir ab sofort ein:e Sozialarbeiter:in (m/w/d) mit hoher Digitalkompetenz.

Unsere Verkäufer und Verkäuferinnen sind aus Hamburg nicht mehr wegzudenken. Wir bauen Brücken zwischen Menschen und leisten seit mehr als 30 Jahren Lobbyarbeit für Hamburgs Obdachlose. Unsere Gesellschafter sind das Diakonische Werk Hamburg und die Patriotische Gesellschaft von 1765.

Wir suchen:

Staatlich anerkannte Sozialarbeiter:innen, die Interesse an den Herausforderungen der digitalen Zeit mitbringen und in der Lage sind, digitale Kompetenzen verständlich, praxisnah und mit Geduld unseren Verkäufer:innen zu vermitteln.

Wir wünschen uns eine offene, respektvolle und selbstständige Arbeitsweise sowie Freude am Umgang mit Menschen. Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und die Bereitschaft neue Wege mitzugestalten, runden ihr Profil ab.

Auch Berufseinsteiger:innen sind ausdrücklich willkommen.

Zu deinem Aufgabenbereich

In die Abteilung Soziale Arbeit bei Hinz&Kunzt kommen Menschen, die von Armut und Ausgrenzung innerhalb der Gesellschaft betroffen sind. Die Ausgrenzung, die durch digitale Systeme verursacht wird, zu begrenzen ist unser Ansinnen.

Zu deinen Aufgaben

Erarbeitung eines Kataloges über digitale Verfahren, deren Anwendung vermittelt werden soll. Einen Schwerpunkt bilden behördliche Verfahren

Gemeinsam mit dem Team Vermittlungsmethoden erarbeiten

Peers ausbilden und bei ihren Lernangeboten unterstützen

Eigene Schulungsangebote erarbeiten und durchführen

Dich erwartet

Eine 20-Wochenstunden-Stelle welche vorläufig auf zwei Jahre befristet ist und, die wir nach AVR-DD vergüten.

Die Arbeitszeit kann flexibel Mo – Fr nach Absprache zwischen 9 und 17 Uhr gelegt werden.

Bewerbungen ab sofort – an Hinz&Kunzt gGmbH, Herrn Jörn Sturm, T 040 321 08 403

joern.sturm@hinzundkunzt.de, Minenstraße 9, 20099 Hamburg.