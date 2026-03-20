Schon 25 obdachlose Menschen in Hamburg gestorben. Außerdem im Newsletter: Warum Klimaschutz sozial sein muss und zum Weltspatzentag ein Blick auf unsere bedrohten Stadtvögel.

Moin,

ich war im Urlaub. Das war toll! Doch ich muss sagen, es war auch toll zurückzukommen. Verkäufer:innen und Kollegis haben es mir echt leicht gemacht!

Was mir das Ankommen dann doch erschwert und mich schnell in die Realität dieser Stadt zurückgeholt hat, war diese Nachricht: Mindestens sieben Obdachlose sind im Februar in Hamburg gestorben. Das hat uns die Sozialbehörde mitgeteilt. Fünf Menschen seien in Krankenhäusern, einer auf der Straße und ein weiterer im städtischen Winternotprogramm gestorben. Rechnet man die Zahlen aus dem Januar dazu, bedeutet das, dass in diesem Jahr schon mindestens 25 obdachlose Menschen in Hamburg gestorben sind.

Wundern Sie sich nicht, dass wir immer von „mindestens“ schreiben. Das müssen wir leider, denn bislang gibt es keine verlässlichen Daten. Wenn wir bei Polizei und Krankenhäusern nachfragen, können die uns nur mitteilen, an wie viele Fälle sie sich erinnern. Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) hat vergangenen Dienstag im Sozialausschuss angekündigt, die Erfassung der Todesfälle von obdachlosen Menschen reformiert werden soll. Allerdings sollen dabei nicht mehr alle mitgezählt werden. Von einer Verbesserung kann man also wohl nicht sprechen. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit Ist das Klima noch zu retten, Frau Engels? Klimaschutz ist langfristig nur umsetzbar, wenn er sozial gerecht gestaltet wird, sagt Soziologin Anita Engels. Wie die Politik das angehen kann, erklärt sie im Interview.

Falls Sie noch nicht reingelesen haben, finden Sie weiter unten einen Vorgeschmack auf unsere aktuelle Ausgabe. Sie kennen uns ja: Wir bleiben positiv und berichten über Hoffnungsvolles – und hoffnungsvolle Leute. Wie Anita Engels. Wir haben mit der Soziologin darüber gesprochen, wie Klimaschutz langfristig umsetzbar ist, ohne Menschen mit geringem Einkommen auf der Strecke zu lassen. Über Klimagerechtigkeit – und darüber, warum soziale Fragen und Klimapolitik zusammen gedacht werden müssen, schreibt sie jetzt regelmäßig eine Kolumne in Hinz&Kunzt.

Ich entlasse Sie mit einer wichtigen Info ins Wochenende: Heute ist Weltspatzentag! Wussten Sie, dass die Vögel seit 2019 als bedroht gelten? Dazu sehr empfehlenswert: Der Text meiner Kollegin aus unserem Archiv, die mit ehrenamtlichen Spatzenretter:innen durch St. Pauli gezogen ist.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende mit hoffentlich viel Sonne!

Ihre Luca Wiggers