Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank will an die Spitze des Rathauses. Wie sie die Themen Wohnen und Obdachlosigkeit angehen will, sagt sie im Interview.

Hinz&Kunzt: Frau Fegebank, wenn Sie Erste Bürgermeisterin werden: Was ändert sich für die obdachlosen Menschen in dieser Stadt? Katharina Fegebank: Ich will, dass wir Ernst machen und die Obdach- und Wohnungslosigkeit bis 2030 tatsächlich beenden – auch wenn es nur noch fünf Jahre bis dahin sind. Das ist ein sehr ambitioniertes, aber auch klares Ziel von uns im Grünen-Regierungsprogramm.