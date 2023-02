Likedeelerei : Solidarität statt Rendite

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Die „Likedeelerei“ kauft mithilfe des Geldes vieler Menschen Wohnhäuser – um so für dauerhaft günstige Mieten zu sorgen.

„Renditeobjekt“: Mit diesem Lockruf für Anleger:innen preist ein Immobilienmakler vergangenen Herbst eine Immobilie in Wilhelmsburg an. Sie ist Philine Jaffkes Zuhause. Seit 15 Jahren arbeitet die selbstständige Osteopathin im Erdgeschoss des Altbaus im Vogelhüttendeich, seit sechs Jahren wohnt sie in einer der sieben Wohnungen im Haus – und hat dieses in ihr Herz geschlossen: „Ich mag das Krumme und Schiefe, und ich fühle mich hier total wohl“, sagt die 45-Jährige.

Philine Jaffke, eine nachdenkliche, leise Frau mit freundlicher Ausstrahlung, ist so etwas wie die gute Seele des 1890 errichteten Hauses. Als sie eines Morgens im Treppenhaus einen Aushang entdeckt, auf dem der Makler Besichtigungen mit Kaufinteressierten ankündigt, fällt sie aus allen Wolken. Sie sucht die Annonce im Internet – und liest, das „interessante Mehrfamilienhaus mit schöner Fassade“ lasse laut Mietenspiegel „Werte zwischen Euro 8,50 und Euro 14“ zu. Philine Jaffke zahlt derzeit 6,35 Euro für den Qua­dratmeter, kalt. Sie sucht das Gespräch mit ihren Nachbar:innen. Alle seien sich schnell einig gewesen: „Das wird nicht gut ausgehen. Ein Investor will ja, dass sein Kauf sich rechnet.“

Philine Jaffke telefoniert herum – und landet schließlich bei Simon Stülcken, der zufällig nur wenige Schritte entfernt in einem Hausprojekt wohnt. Der 40-Jährige ist einer von sechs Mitgliedern einer Gruppe, die Menschen mit wenig Geld vor hohen Mieten und Verdrängung schützen will: der „Likedeelerei“. Ihr Ansatz: Mithilfe von ­kleinen und großen Krediten vieler Menschen, die ihre Idee unterstützen, kaufen sie Häuser, um sie den Gesetzen des Immobilienmarktes zu ent­ziehen. „Das passt perfekt!“, denkt sich Philine Jaffke. Schon einen Tag später sitzen sie zusammen.

Ein verregneter Mittwochnach­mittag im Januar: Drei Mitglieder der „Likedeelerei“ nehmen sich Zeit fürs Gespräch mit Hinz&Kunzt, während die anderen ein Bewerbungsgespräch mit zwei Geflüchteten führen, die bald Mieter:innen werden könnten. Ihren Namen hat die Gruppe in Anlehnung an die „Likedeeler“ (plattdeutsch für „Gleichteiler“) gewählt: einer Gruppe von Piraten, die im 14. Jahrhundert Nord- und Ostsee unsicher machte