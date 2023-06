Steigende Zinsen : Schuldnerberatung wegen Inflation

Die Inflation steigt, die Zinsen steigen, Kredite werden teurer. Das Überschuldungsrisiko wird größer und die Sorgen bei vielen Haushalten damit auch. Deshalb bietet die Schuldnerberatung Altona der Diakonie eine kostenlose Beratung an.

Die Inflation treibt unter anderem Lebensmittel-, Miet- und Energiekosten in die Höhe. Um sie zu bremsen, steigen die Zinsen. Die Kehrseite ist, dass Kredite deutlich teurer werden – auch der ohnehin schon teure Dispokredit, der gerade von Haushalten mit knappem Einkommen häufig in Anspruch genommen werden muss. Damit wächst das Überschuldungsrisiko für diese Haushalte weiter an. Viele machen sich Sorgen um die Zukunft.

Die Schuldnerberatung Altona der Diakonie bietet deswegen im Rahmen einer bundesweiten Aktionswoche zwei Sonderveranstaltungen an: Betroffene können am Montag, 12. Juni, um 17 Uhr, eine digitale Veranstaltung zu Schulden und Insolvenz besuchen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Teilnahme ist kostenlos und unter dem Link diakoniehh.de/schuldnerberatung möglich.

Einen Tag später, am Dienstag, 13. Juni, findet zudem zwischen 10 und 12 Uhr eine persönliche Sondersprechstunde ohne Termin in der Beratungsstelle in den Räumen des Diakonischen Werks, Königsstraße 54, statt. Darüber hinaus gibt es an diesem Tag zwischen 10 und 16 Uhr auch eine telefonische Sondersprechstunde ohne Termin. Die Durchwahl lautet: 040 306 20-385.