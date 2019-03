Literarische Zitat zum Thema „Arbeit“ vereint eine exklusive Postkarten-Edition für Hinz&Kunzt. Die Postkarten sind nun in vielen Museumsshops in Hamburg erhältlich.

Drei kreative Frauen, eine Idee: Astrid Froese, Meike Catarius und Anne von Karstedt haben Hinz&Kunzt zum 25. Geburtstag 2018 mit einer ganz besonderen Postkarten-Edition überrascht. Die Karten sind bedruckt mit neun verschiedenen Zitaten bekannter Autoren zum Thema Arbeit.

Die Karten wurden von Hand gesetzt und auf hochwertigem 400g Japanpapier auf einer historischen Druckmaschine im Museum der Arbeit gedruckt. Dort leitet Anne von Karstedt die Druckwerkstatt. Verkauft werden die Postkarten nicht nur online im Shop von Artlit-Chefin Astrid Froese. Meike Catarius hat als Leiterin des Museumsshops der Kunsthalle dafür gesorgt, dass de Postkarten-Editon auch in ausgewählten Hamburger Museen und in Buchläden zu haben ist. Der Erlös der Kollektion geht an Hinz&Kunzt.

Hier können sie die Postkarten-Edition bekommen:

im Altonaer Museum

im Bucerius Kunst Forum

in der Hamburger Kunsthalle

im Museum der Arbeit

im Museum für Hamburgische Geschichte

sowie in folgenden Buchhandlungen:

Büchereck Niendorf

Bücherstube Am Krohnstieg

Bücherstube Fuhlsbüttel

Christiansen

cohen + dobernigg

Ida von Behr

Lesesaal

Lüdemann

Lüders

stories!

Für das November-Heft 2018 haben wir die Duckwerkstatt im Museum für Arbeit während des Testlaufs besucht. Unseren Bericht können Sie hier nachlesen.