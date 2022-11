Osdorf : Lkw verletzt Mann auf Parkplatz lebensgefährlich

Am Mittwochabend hat ein Lkw in Osdorf einen Mann überfahren und lebensgefährlich verletzt. Möglicherweise handelte es sich um einen Obdachlosen.

Wer ist der Mann, der am Mittwochabend auf einem Supermarktparkplatz in Osdorf von einem Lkw überrollt und schwer verletzt wurde? Die Hamburger Polizei hat am Tag nach dem tragischen Unfall an der Bornheide einen Zeug:innenaufruf veröffentlicht.

Es sei bloß eine Vermutung, dass es sich bei dem Opfer um einen Obdachlosen handeln könnte, sagte ein Polizeisprecher Donnerstagnachmittag gegenüber Hinz&Kunzt zu entsprechenden Medienberichten. Bestätigt sei das aber noch nicht. Der 40 bis 50 Jahre alte Mann ist den Angaben zufolge nach wie vor in Lebensgefahr und nicht ansprechbar.

Der Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug rückwärts an eine Laderampe rangiert und dabei den Mann erfasst. Unklar ist bislang, wieso und wie lange der sich dort schon aufhielt, sagte der Polizeisprecher. Es gebe keine Hinweise darauf, dass er sich dort zum Schlafen hingelegt hatte. So habe er keinen Schlafsack bei sich gehabt.

Dass Obdachlose an ihren Schlafplätzen schwer oder gar tödlich durch Fahrzeuge verletzt werden, kommt immer wieder vor: Im August überfuhr in Harburg ein Auto eine Frau, die sich nahe einer Garageneinfahrt schlafen gelegt hatte. 2018 war ein Obdachloser in der Hamburger Innenstadt bei einem ähnlichen Unfall so schwer verletzt worden, dass er starb.