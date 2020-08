Leichenfund : Obdachloser starb in der Alster

Am Donnerstagmorgen entdeckte ein Spaziergänger die Leiche eines Obdachlosen im Alsterlauf. Nach Polizeiangaben starb der Mann ohne Fremdeinwirkung.

In Fuhlsbüttel entdeckte ein Fußgänger am frühen Morgen des 6. August eine Leiche im Alsterlauf. Nach Angaben der zur Hilfe gerufenen Polizei handelte es sich bei dem 55-Jährigen um einen Obdachlosen. Unweit der Fundstelle hatte der Mann offenbar einen alten Kinderwagen abgestellt, in dem er sein Hab und Gut mit sich führte.

Warum der Mann ins Wasser fiel und starb, ist bislang unbekannt. Ein Fremdverschulden konnte die Polizei nach eigenen Angaben aber ausschließen. Zur endgültigen Klärung der Todesursache wurde die Leiche trotzdem in die Rechtsmedizin überführt.