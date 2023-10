Traurige Jahresbilanz : Mindestens 19 obdachlose Menschen starben auf der Straße

Innerhalb der vergangenen zwölf Monate starben nach Hinz&Kunzt-Recherchen mindestens 44 Obdachlose in Hamburg. Erschreckend: Während in den meisten Fällen versucht wurde, die Menschen im Krankenhaus zu retten, wurden 19 Obdachlose leblos in der Öffentlichkeit aufgefunden.

Ein 46-jähriger Obdachloser ist am 9. Oktober wenige Stunden nach seiner Einlieferung im Krankenhaus verstorben. Entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung bestätigten Polizei und ein Krankenhaus in Bergedorf. Der Mann soll in den vergangenen Monaten im und am Bergedorfer Bahnhof gelebt haben. Eine Passantin hatte einen Rettungswagen gerufen, weil der Obdachlose völlig unterkühlt und durchnässt auf dem Boden lag. Laut eines behandelnden Arztes verstarb er nach einer schweren Blutinfektion schließlich an einem Multiorganversagen. Bereits am 1. Oktober verstarb ein 42-jähriger Hinz&Kunzt-Verkäufer aus Wandsbek zwei Tage nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus. Die Todesursache ist noch unklar.

Nach Ende des vergangenen Winternotprogramms am 1. April diesen Jahres sind nach Hinz&Kunzt-Kenntnissen zudem mindestens vier Obdachlose im öffentlichen Raum gestorben. Anfang August wurde ein 67-Jähriger leblos aus der Alster gezogen, laut Polizei ein Mann „ohne festen Wohnsitz“. Die Todesursache wird noch ermittelt. Laut Sektionsgutachten steht bei einem weiteren Obdachlosen hingegen fest, dass er ohne Fremdeinwirkung in der Bille ertrank. Eine Spaziergängerin fand den 40-Jährigen am 17. September leblos im Wasser liegend im Sachsenwald. Es handelt sich um einen Hinz&Künztler. Christian war schwer suchtkrank und hatte das Magazin 20 Jahre lang verkauft. Nur eine Woche später entdeckte man in einem Gebüsch auf dem Paulinenplatz in St. Pauli den Leichnam eines weiteren obdachlosen Mannes. Hier wird die Todesursache noch ermittelt. Neben den drei Todesfällen bestätigt die Polizei einen vierten Todesfall, über den bislang allerdings nur bekannt ist, dass der Obdachlose in der Innenstadt leblos aufgefunden wurde.

Von der Polizei oder anderen Behörden werden keine Statistiken zu verstorbenen Obdachlosen geführt. Hinz&Kunzt-Recherchen und Antworten des Senats auf Bürgerschaftsanfragen der Fraktion Die Linke förderten allerdings zu Tage, dass innerhalb der vergangenen zwölf Monate mindestens 19 Obdachlose auf Hamburgs Straßen gestorben sind. Mindestens weitere 25 Menschen ohne festen Wohnsitz verstarben im Krankenhaus. Da die Angaben des Senats lediglich auf einer „nicht qualitätsgesicherten Auswertung“ des Instituts für Rechtsmedizin basieren, steht zu befürchten, dass tatsächliche Zahl der Todesfälle von Obdachlosen höher ist.