Inflation : Mietervereine beraten kostenlos zu Energiekosten

Dieser Tage sehen sich viele Mieter:innen mit hohen Rechnungen ihrer Energieversorger oder Hausverwaltungen konfrontiert. Bei der Hamburger Verbraucherzentrale können sie sich ab kommender Woche kostenlos von Fachleuten der Mietervereine beraten lassen.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Die Preise für Gas, Strom und Fernwärme explodieren – deshalb bekommen viele Hamburger Haushalte Post von Versorgern und Hausverwaltungen. Weil die Energie- und Nebenkostenabrechnungen aber fehlerhaft sein können, bietet die Verbraucherzentrale Hamburg zusammen mit dem Hamburger Mieterverein und „Mieter helfen Mietern“ eine kostenlose Beratung an. Stellen die Fachleute fest, dass die Rechnungen überhöht sind oder ein Härtefall vorliegt, können sie den Betroffenen Möglichkeiten aufzeigen, gegen die Rechnungen vorzugehen oder Unterstützung zu erhalten.

„Bislang hatten die Energiekosten einen Anteil von 10 bis 12 Prozent an den durchschnittlichen Wohnkosten. Wir müssen mit einem deutlichen Anstieg dieses Anteils rechnen“, sagt Rolf Bosse, Vorsitzender des Mietervereins zu Hamburg: „Umso wichtiger ist, dass genug Beratungsangebote für Hamburgs Mieterinnen und Mietern bestehen.“

Das kostenlose Angebot richtet sich sowohl an Menschen, die einen eigenen Vertrag mit einem Energieversorger geschlossen haben, als auch an Mieter:innen, die eine Energiekostenabrechnung von ihrer Hausverwaltung bekommen. Die Beratungsgespräche sind auf 20 Minuten angesetzt und finden zunächst bis Jahresende montags, mittwochs und donnerstags in den Räumen der Verbraucherzentrale in der Kirchenallee 2 statt.

Termine können online oder telefonisch unter 040 / 248 32 10 (Montag bis Donnerstag 9-18 Uhr / Freitag 9-16 Uhr) vereinbart werden.