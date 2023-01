Billbrook : Leiche am Kanal gefunden – war es ein Obdachloser?

Am Dienstagmorgen wurden die sterblichen Überreste eines Menschen an einem Kanal in Billbrook aufgefunden. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um einen Obdachlosen.

Als ein Grundstückspächter am Dienstagmorgen im Böschungsbereich des Billbrookkanals nahe der Liebigstraße Gartenarbeiten durchführte, ist er auf die sterblichen Überreste eines Menschen gestoßen. Das hat die Hamburger Polizei bekanntgegeben.

Die Polizei geht davon aus, dass der Leichnam bereits seit mehreren Monaten oder gar Jahren an dem Ort gelegen hat und dass es sich bei dem Toten um einen Obdachlosen handelt. In der Nähe sind laut Polizei Gegenstände gefunden worden, die darauf schließen lassen, dass sich dort jemand niedergelassen habe. Zudem soll dort über mehrere Jahre ein Obdachloser unter einer Betonplatte gelebt haben, wie es weiter von der Polizei heißt.

Die Ermittler:innen gehen bislang nicht von einem Fremdverschulden aus, sind aber auf der Suche nach Hinweisen zur Identität des Toten. Zeug:innen werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.