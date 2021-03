Obdachlosenhilfe : Kostenlose Corona-Tests für Freiwillige 

In Hamburg können sich ehrenamtliche Obdachlosenhelfer*innen nun kostenlos auf Corona testen lassen. Die Kosten dafür übernimmt der Senat auf Initiative von Rot-Grün in der Bürgerschaft.

Gute Nachrichten für Freiwillige in der Hamburger Obdachlosenhilfe: Ab sofort können sie sich beim Testzentrum des DRK-Kreisverbandes Hamburg Altona kostenlos mit einem Schnelltest auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen – zusätzlich zum Schnelltest, den es einmal pro Woche für alle Bürger*innen kostenlos gibt.

Interessierte müssen sich dafür bei der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (AGFW) Hamburg e. V. melden und erhalten dann Gutscheine für das Testzentrum. So soll die ehrenamtliche Obdachlosenhilfe auch in Pandemiezeiten möglichst sicher funktionieren.

Hier gibt es die Tests für Ehrenamtliche DRK-K reisverband es Hamburg Altona , Langbehnstraße 4, 22761 Hamburg. Alle Infos zum Prozedere und zur Anmeldung gibt es , Langbehnstraße 4, 22761 Hamburg. Alle Infos zum Prozedere und zur Anmeldung gibt es hier

Ermöglicht werden die Tests durch einen Beschluss der Bürgerschaft von Anfang März. Auf Antrag von SPD und Grünen beschlossen die Parlamentarier*innen 100.000 Euro für zivilgesellschaftliche Organisationen bereitzustellen. Mit dem Geld sollen die Initiativen Schutzmaßnahmen umsetzen, um das ehrenamtliche Engagement in der Pandemie aufrechterhalten zu können. Übernommen werden sollen coronabedingte Mehrkosten, die für die Aufrechterhaltung der Arbeit in Essensausgabestellen, Kleiderkammern et cetera dringend notwendig sind”, heißt es in dem Antrag.