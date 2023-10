Hanseatic Help : Kleiderspenden für Obdachlose gesucht

Wie in den Vorjahren auch, unterstützt Hamburgs größte Kleiderkammer Hanseatic Help speziell Obdachlose in den kalten Wintermonaten.

Noch bis Ende Februar 2024 sammelt Hanseatic Help vor allem Schlafsäcke, Winterjacken und wetterfeste Schuhe, um diese gut sortiert an Initiativen und Organisationen der Obdachlosenhilfe in und um Hamburg weiterzugeben.

Von Dienstag bis Samstag, jeweils zwischen 10 und 18 Uhr, können die Spenden in der Großen Elbstraße 264 abgegeben werden, damit möglichst niemand in den Wintermonaten frieren muss.

Darüber hinaus gibt es zwei mobile Spendensammlungen: am 2. November am Blankeneser Marktplatz und am 18. November auf Kampnagel von jeweils 11 bis 17 Uhr.