Kreative Zwischennutzung : Wohnungslosen-Kunst im Ex-Kaufhaus

Statt Surfboards sind im ehemaligen Karstadt-Sport-Gebäude in der Hamburger Innenstadt Kunstwerke ausgestellt – jetzt auch von einer Hinz&Kunzt-Aktion. Einen Info-Kiosk für Wohnungslose gibt es dort auch.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Im ehemaligen Karstadt Sport-Gebäude in der Mönckebergstraße kann man schon seit zwei Jahren keine Trekkingschuhe, Surfbretter oder anderen Sportbedarf mehr kaufen. Dafür ist seit dem Sommer auf 8000 Quadratmetern Fläche Deutschlands größter „Raum für kreative Zwischennutzung“ entstanden, genannt artstadt. Noch bis zum Jahresende bietet das ehemalige Kaufhaus auf fünf Etagen viel Platz für Ausstellungen, Filmvorführungen und Veranstaltungen.

Seit Donnerstag sind im Erdgeschoss die Bilder von Fotograf Andreas Hornoff zur Kunstaktion „Blaue Betten auf Beton“ von Hinz&Kunzt aus dem Jahr 2019 erneut zu sehen. Bei der Aktion tauchte der Lichtkünstler Michael Batz die Schlafgelegenheiten von obdachlosen Menschen in blaues Licht, um so auf die Not der Menschen auf der Straße aufmerksam zu machen. Hinz&Kunzt besuchte bei einem Rundgang mit interessierten Hamburger:innen die obdachlosen Menschen und hörte ihnen zu.

Die Foto-Ausstellung ist Teil des werkhaus 2.0, einer temporären Außenstelle des Tagesaufenthalts werkhaus für junge Wohnungslose im Münzviertel. Das vom Künstler Günther Westphal initiierte Projekt hat vor Ort einen Info- und Beratungskiosk für junge Obdachlose aufgestellt. Dort bekommen sie Tipps zu Einrichtungen in der Umgebung zum Schlafen, Essen, Duschen und Wäsche waschen. Jeden Dienstag um 12 Uhr ist ein Straßensozialarbeiter für niedrigschwellige Beratung vor Ort. Im werkhaus 2.0 werden zudem Produkte aus den einzelnen Werkstätten im Werkhaus ausgestellt und können gegen Spende erworben werden.

Die Ausstellung ist von Montag bis Samstag zwischen 12:00 bis 18:00 geöffnet. Weitere Termine im Programm.