Obdachlose Joanna : Unterkühlung war Todesursache

Hinz&Kunzt-Verkäuferin Joanna wurde Ende Oktober bewusstlos auf einer Parkbank in Niendorf gefunden und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Nun liegt der Obduktionsbericht vor: Todesursache war Unterkühlung.

Traurige Gewissheit: Die erst 43-jährige obdachlose Joanna ist an Unterkühlung gestorben. Das geht aus dem Obduktionsbericht hervor, so die Staatsanwaltschaft.

Am Morgen des 28. Oktobers hatte eine Passantin die bewusstlose Hinz&Künztlerin auf einer Parkbank am U-Bahnhof Niendorf Markt neben ihrem schlafenden Freund Robert entdeckt. Joanna war nicht mehr ansprechbar. Die Passantin begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und rief einen Krankenwagen. Joanna wurde in kritischem Zustand ins UKE gebracht, wo sie kurze Zeit später starb.

Joanna machte seit Jahren Platte

Nach Angaben von Freunden war Joanna schwer krank, nahm Schmerzmittel und war sichtlich geschwächt, hinzu kam der Alkohol. Joanna und Robert lebten seit Jahren in Hamburg auf der Straße. Gemeinsam machten sie seit mehr als vier Jahren Platte rund um das Tibarg Center.

Ohne Aussicht auf eine Wohnung hätten sie von Jahr zu Jahr mehr getrunken, erinnert sich Hinz&Kunzt-Sozialarbeiter Stephan Karrenbauer. „Der Tod einer erst 43-jährigen Obdachlosen muss ein Weckruf sein. Es darf nicht sein, dass Menschen in Hamburg verelenden und keine Hilfe erhalten.“

Der Kältetod von Joanna hat auch Hinz&Kunzt aufgerüttelt. Viele Teammitglieder kannten Joanna, die regelmäßig im Hinz&Kunzt-Verkaufsraum zu Gast war. Mit einem Artikel in der Dezember-Ausgabe (erscheint am 29.11.) werden wir an die langjährige Verkäuferin erinnern.