Jugendparlament : Die Macht, etwas zu verändern

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Im Jugendparlament Horn engagieren sich Heranwachsende für die Interessen von Kindern und Jugendlichen – seit fast 25 Jahren.

Es geht gerade um einen Antrag der Pfadfinder:innengruppe, deren Arbeit mit 3882,06 Euro zu fördern, da kann der Gast nicht mehr schweigen: „Ich wollte mal was fragen!“, sagt die 19-Jährige, die heute erfahren will, was das Jugendparlament (Jupa) Horn eigentlich macht. „Woher habt ihr das ganze Geld?“ Die Parlamentsmitglieder lachen herzlich. Und erklären, dass ihr Etat alle zwei Jahre vom Jugendhilfeausschuss der Bezirksversammlung Mitte bewilligt wird. Und dass sie dann über dieses Geld – rund 12.500 Euro pro Jahr – frei entscheiden dürfen.

An diesem Dienstagabend Mitte Februar trifft sich das Jupa in einem Jugendtreff. Während sich im Haupt-raum Heranwachsende im Tischtennis oder beim Kickern messen, tagt das Parlament in einem Zimmer, das Sozialarbeitende sonst für Besprechungen nutzen. Sechs Mitglieder haben es sich mit Obst und Saft gemütlich gemacht: Vier Frauen und zwei Männer, alle über 20 und schon lange dabei. Vergangenes Jahr seien sie noch 15 gewesen, erzählt Timo-Dean Stöwe, ein 23-jähriger Sozialarbeitsstudent mit leiser Stimme. Doch dann hätten viele die Stadt für Studium oder Job verlassen oder seien zu alt geworden – bei

27 Jahren liegt die Grenze.

Und dann war da noch Corona. Kaum persönliche Treffen, keine Veranstaltungen. „Das war auch für uns eine schwere Zeit“, sagt Rahja Malzahn. Bei der 22-Jährigen führte der Weg zur Politik über das Vergnügen: Eine vom Jupa organisierte Wochenendreise an die Ostsee weckte das Interesse der damaligen Zehntklässlerin. Sie habe sich sofort gut mit den Leuten verstanden. „Die haben mir dann erzählt, was sie alles gemacht haben.“ Etwa der „Time Tunnel“: Angeschoben vom Jugendparlament verwandelten professionelle Graffiti-Sprayer einen heruntergekommenen Fußgängertunnel in ein öffentliches Museum, das in bunten Bildern Stadtteilgeschichte erzählt. Rahja war beeindruckt – und blieb dabei. „Geplant war das nicht“, erinnert sich die Soziologie-Studentin. „Aber es macht riesigen Spaß zu erleben, dass man etwas bewirken kann.“