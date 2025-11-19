Das Klischee des drogenkranken Obdachlosen ist weit verbreitet. Eine neue UKE-Studie zeigt, dass überdurchschnittlich viele Obdach- oder Wohnungslose abstinent leben.

Ein Drittel aller Hamburger Obdach- oder Wohnungslosen (33,6 Prozent) konsumiert keine Drogen und auch keinen Alkohol. Das geht aus einer neuen Studie des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) hervor. Damit könnte der Anteil der abstinenten Obdach- oder Wohnungslosen sogar größer sein als der Anteil der abstinent Lebenden in der Allgemeinbevölkerung. In einer Befragung im Jahr 2021 gaben drei von zehn Erwachsenen in Deutschland (exakt 31,1 Prozent) an, keinen Alkohol zu trinken.

Es sei eine „Herausforderung“, so die Forscher:innen, wenn sich abstinent lebende Menschen Räume mit Drogenkranken teilen müssten. Das ist beispielsweise im Winternotprogramm der Stadt der Fall. Eine kürzlich veröffentlichte Gesundheitsstudie der Stadt Hamburg zeigt, dass rund jede:r zweite (48 Prozent) Obdachlose suchtkrank ist.

Etwa ein Drittel der befragten Obdach- und Wohnungslosen nimmt laut UKE-Studie mehrere Drogen gleichzeitig. Das gilt vor allem für junge Betroffene. Durchgeführt wurde die jetzt vorliegende Studie in den Ballungsräumen München, Leipzig, Frankfurt und Hamburg. Auffällig ist, dass Obdach- und Wohnungslose in Hamburg verstärkt Kokain und Alkohol konsumieren. Für alle untersuchten Ballungsräume gilt: Wer schon mal im Gefängnis saß, hat laut Studie ein besonders hohes Risiko, mehrere Süchte gleichzeitig zu entwickeln.

Mit Blick auf die wachsende Zahl der Wohnungslosen in Deutschland, der leichten Verfügbarkeit von Drogen sowie der steigenden Zahl von Todesfällen durch Überdosierung illegaler Substanzen betonen die Wissenschaftler:innen die Notwendigkeit einer gezielten Unterstützung der Hilfsbedürftigen. „Es wäre aber vermessen zu behaupten, dass wir Forschende hierzu viel Expertise hätten“, sagt Dr. Fabian Heinrich vom UKE. „Vielmehr sollten diejenigen Gehör finden, die täglich mit den Betroffenen arbeiten und auch ihre Bedürfnisse gut kennen.” Das sei zum Beispiel die Bahnhofsmission oder der Bundesverband für Betroffene mit Suchterkrankungen (JES Bundesverband).“