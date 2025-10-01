Die Hinz&Kunzt-Kochgruppe war zu Gast auf Gut Wulksfelde und stand zusammen mit Spitzenkoch Matthias Gfrörer in der Küche. In unserem Jahreskalender für 2026 sind Fotos von der Aktion samt Rezepten zum Nachkochen verewigt.

"Wir machen einen Ausflug!“ Hinz&Künztlerin Silvia freut sich schon Tage vorher auf den Trip zum Gut Wulksfelde in Tangstedt, den sie zusammen mit „den Jungs“ aus der Kochgruppe unternehmen wird. Seit mehr als drei Jahren trifft sich ein fester Kern von fünf bis zehn Hinz&-Künztler:innen einmal im Monat gemeinsam am Herd. Außerdem bereiten sie an jedem ersten Magazin-Verkaufstag Essen für die rund 500 Hinz&Künztler:innen zu.

Acht von ihnen machen sich Anfang Juni auf den Weg zum Bio-Gutshof. Mit dabei: Fotograf Dmitrij Leltschuk. Der 50-Jährige hält den Tag für den neuen Hinz&Kunzt-Jahreskalender fest. Von der Idee war er sofort begeistert – genau wie die Mitglieder der Kochgruppe. „In der Küche mit Profiwerkzeug arbeiten?“, fragt Markus. „Mega!“