Mal richtig das Kind rauslassen: Seit fast 20 Jahren bietet ein Hamburger Indoor-Spielplatz einen Abend nur für Erwachsene an.

Erster Freitag im Oktober, 18.45 Uhr. In Dauerschleife läuft „A-ll-e Leut’, a-ll-e Leut’ geh’n jetzt nach Haus“. Eltern sammeln ihre Kinder ein, holen die Schuhe aus den Regalfächern am Eingang, schultern die Rucksäcke. Auf dem Heimweg im Auto werden die Kleinen wahrscheinlich ausgepowert einschlafen und vom großen Toben träumen. Ruhe senkt sich über den Indoor-Spielplatz „rabatzz“ in Stellingen.

Aber nicht lange. Heute geht die Party noch mal los: Ü18-Abend! Das Team macht einmal klar Schiff, lässt die Luft aus der Hüpfburg für die Allerkleinsten und rollt die Cocktailbar rein. Ab 20 Uhr sind Erwachsene unter sich – ohne Kids. Klettern, krabbeln, kicken und chillen auf 3500 Quadratmetern. Tobesüchtige willkommen!