Impact Battle

Sie wollen mit diesen Ideen die Welt verbessern

· von Birk Grünling
Drei Mädchen sitzen auf einer Stufe vor einem dunklen Vorhang.
Drei Mädchen sitzen auf einer Stufe vor einem dunklen Vorhang.
Kiara, Elaf und Smilla (von links) wollen mit ihrer App Meet Changer Schüler:innen aus Kriegsregionen miteinander in Kontakt bringen und helfen, Vorurteile abzubauen. Foto: Miguel Ferraz
Hinz&Kunzt Randnotizen

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Abmeldung via Link in der Fußzeile der Mails. Infos zum Datenschutz.

Kinder und Jugendliche haben oft Zukunftsängste, doch ihre Lösungsansätze werden viel zu selten gehört. Der Schulwettbewerb „Impact Battle“ will das ändern und fragt junge Menschen nach Ideen und Geschäftsmodellen, die die Welt besser machen könnten.

Der auch in Hamburg spürbare Klimawandel, globale Konflikte, die bis ins Klassenzimmer hineingetragen werden, aber auch der Leistungsdruck in der Schule: Die Sorgen junger Menschen sind vielfältig und präsent. Inzwischen blickt laut einer aktuellen Studie nur noch die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland optimistisch in die Zukunft. Fast jede:r Zweite hat Angst vor Krieg und Gewalt, jede:r Dritte fürchtet die Klimakrise. Rund 400.000 Schüler:innen kämpfen hierzulande mittlerweile mit psychischen Problemen – von Ängsten bis zu Depressionen, wie eine Studie des Universitätsklinikums Eppendorf zeigt.

Spricht man mit Schüler:innen der Volksdorfer Stadtteilschule Walddörfer, begegnet man aber keinesfalls einer angstvollen oder resignierten Generation, sondern jungen Menschen, die Probleme reflektiert benennen und kreative Lösungen entwickeln. Die Schule macht zum wiederholten Mal beim hamburgweiten „Impact Battle“ mit, einem Wettbewerb um die größtmöglichen Auswirkungen von Konzepten für die Zukunft.


Zum Weiterlesen auf die Straße

Die Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen sind das Herz unseres Projektes. Um Texte aus der aktuellen Ausgabe zu lesen, kaufen Sie bitte ein Magazin bei ihnen – erhältlich auf Hamburgs Straßen. Auswärtige können ein Print-Abo abschließen.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 393

Hamburg behindert

Ausgabe: 393 - Nov 2025

Wie barrierefrei ist Hamburg? Wir waren mit obdachlosen Rollifahrer:innen unterwegs und haben den Influencer Mr. BlindLife getroffen. Außerdem: Mit „Songs for Joy“ kommt ein Film über ein außergewöhnliches musikalisches Mitmach-Projekt in die Kinos.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Allgemeiner Avatar
Birk Grünling

Weitere Artikel zum Thema

Kinder, Klimawandel, Schule, Volksdorf