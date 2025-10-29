Kinder und Jugendliche haben oft Zukunftsängste, doch ihre Lösungsansätze werden viel zu selten gehört. Der Schulwettbewerb „Impact Battle“ will das ändern und fragt junge Menschen nach Ideen und Geschäftsmodellen, die die Welt besser machen könnten.

Der auch in Hamburg spürbare Klimawandel, globale Konflikte, die bis ins Klassenzimmer hineingetragen werden, aber auch der Leistungsdruck in der Schule: Die Sorgen junger Menschen sind vielfältig und präsent. Inzwischen blickt laut einer aktuellen Studie nur noch die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland optimistisch in die Zukunft. Fast jede:r Zweite hat Angst vor Krieg und Gewalt, jede:r Dritte fürchtet die Klimakrise. Rund 400.000 Schüler:innen kämpfen hierzulande mittlerweile mit psychischen Problemen – von Ängsten bis zu Depressionen, wie eine Studie des Universitätsklinikums Eppendorf zeigt.

Spricht man mit Schüler:innen der Volksdorfer Stadtteilschule Walddörfer, begegnet man aber keinesfalls einer angstvollen oder resignierten Generation, sondern jungen Menschen, die Probleme reflektiert benennen und kreative Lösungen entwickeln. Die Schule macht zum wiederholten Mal beim hamburgweiten „Impact Battle“ mit, einem Wettbewerb um die größtmöglichen Auswirkungen von Konzepten für die Zukunft.