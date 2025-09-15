Im ersten Halbjahr 2025 wurden bislang 457 Hamburger Haushalte aus ihren Wohnungen zwangsgeräumt. Fast jede dritte Räumung erfolgte bei einem städtischen Vermieter.

Die Zahl der Räumungsklagen in Hamburg ist im ersten Halbjahr 2025 erneut gestiegen. Von 1651 Klagen in 2024 auf jetzt 1.877 pro Halbjahr. Die Zahl der durchgeführten Räumungen hingegen nimmt nicht zu: 457 Haushalte wurden im ersten Halbjahr 2025 zwangsgeräumt. Nachdem die Zahl der Zwangsräumungen in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich anstieg, deutet sich damit kein neuer trauriger Höhepunkt für dieses Jahr an. Im Kalenderjahr 2024 lag die Zahl der Zwangsräumungen weit mehr als doppelt so hoch bei 1057.

Laut dem Wohnungslosenbericht der Bundesregierung hat jede:r dritte Obdachlose in Deutschland im vergangenen Jahr eine Beratungsstelle aufgesucht, als der Verlust der Wohnung drohte. Trotzdem sind Zwangsräumungen und Kündigungen des Mietverhältnisses der häufigste Grund, warum Menschen in Deutschland auf der Straße leben. Allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres konnten die Mitarbeiter:innen der Hamburger Fachstellen für Wohnungsnotfälle in 1104 Fälle eine Kündigung abwenden, in dem beispielsweise eine Ratenzahlung der Mietschulden vereinbart werden konnte. Zeitgleich wurden allerdings auch 2360 neue Fälle drohender Wohnungslosigkeit erfasst.

Eine Räumung findet statt, weil die Mietenden trotz wirksamer Kündigung und ergangenem Räumungsurteil ihre Wohnung nicht freiwillig verlassen. Zuvor muss es zu Mietrückständen gekommen sein, Vermietende Eigenbedarf angemeldet haben oder „verhaltensbedingte Gründe“ der Mietpartei vorliegen. Die Gründe, die tatsächlich zu Zwangsräumungen führen, werden allerdings nicht statistisch erfasst.

Auffällig ist, dass Gerichtsvollziehende immer öfter vor städtischen Wohnungen in Hamburg auftauchen. Während der Anteil der Zwangsräumungen aus privatem oder genossenschaftlichem Wohnraum kontinuierlich zurückgeht, führt die Saga weiterhin jährlich mehr als 200 Zwangsräumungen durch. Auch in ersten Halbjahr 2025 wurden 127 Haushalte unter Anwendung von Zwang aus einer Saga-Wohnung geholt.

Ob diese und andere Zwangsräumungen durch mehr Mitarbeiter:innen in den Fachstellen hätten verhindert werden können, bleibt eine offene Frage. Fest steht: Auf eine parlamentarische Anfrage der CDU teilt der Senat mit, dass aktuell 11 von 126 Stellen in den Fachstellen nicht besetzt sind. Immerhin eine Stelle hat der Bezirk Nord aktuell ausgeschrieben und sucht ein:e Mitarbeiter:in, die künftig helfen soll, Wohnraum für Menschen in Not zu sichern.