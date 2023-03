Obdachlosigkeit : Housing-First-Projekt sucht Wohnungen

30 Obdachlose sollen mit Hilfe des Hamburger Housing-First-Projekts eine Wohnung bekommen. Leiterin Nina Behlau erklärt im Interview, bei wie vielen das schon geklappt hat – und wie Vermieter:innen helfen können.

Frau Behlau, Sie leiten seit vergangenem Sommer das Modellprojekt für „Housing First“ in Hamburg. 30 Obdachlose sollen darüber ohne viele Vorbedingungen eine Wohnung bekommen. Bei wie vielen hat das schon geklappt?

Bei 6 Menschen hat das schon geklappt. Sie haben ihre Mietverträge unterschrieben und sind teilweise bereits eingezogen. Zwei weitere Wohnungsvermittlungen sind in der Anbahnung, andere sind in Aussicht. Unser Ziel erschöpft sich aber nicht mit dem schlichten Einzug, sondern es geht ja darum, die Grundlage für eine langfristig stabile Perspektive eines Lebens in sicheren Wohnverhältnissen zu ermöglichen. Dafür ist die eigene Wohnung ein notwendiger erster Schritt, aber eben noch lange nicht Alles.