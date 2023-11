Versteigerung in der Kunsthalle : Homeless Gallery unter dem Hammer

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

30 Kunstwerke erzählen die Lebensgeschichten von Menschen, die auf der Straße gelebt haben. Die Bilder werden nun versteigert.

Die Lebensgeschichten von aktuell oder ehemals Obdach­­lo­sen, mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) in bewegende Kunstwerke gegossen – das war die Idee hinter der Home­less Gallery. Anlässlich des 30. Hinz&Kunzt-Geburtstags sind so Anfang des Jahres 30 Bilder auf Basis der Geschichten von 30 Hinz&Kunzt Verkäufer:innen entstanden. Bei vielen Kunstwerken waren die Hinz&Künztler:innen aktiv am Entstehungsprozess beteiligt (H&K Februar 2023). Nach Monaten, in denen die Bilder immer wieder auf Plätzen, unter Brücken oder zuletzt beim Reeperbahn Festival zu sehen waren, geht die Reise der Ausstellung nun in einem Museum zu Ende. Am 22. November werden einige der Kunstwerke vom Auktionshaus Christie’s in der Kunsthalle versteigert.

Die Bilder sind so vielfältig wie die Geschichten dahinter: Ruppige Motive in Schwarz-Weiß sind dabei, aber auch ­melancholische oder fröhlich-bunte. Eines zeigt ein kleines rotes Zelt inmitten grauer Wolkenberge. Der Titel: „Stürmische Nacht“. Es basiert auf der Geschichte von Hinz&Kunzt-Verkäufer Peter. Zwei Jahre lang hat der 63-Jährige im Zelt an der Elbe gelebt. „Ich war schon kurz davor, in den Fluss zu springen“, erinnert sich Peter. Inzwischen hat er längst eine Wohnung und freut sich auf die Auktion: „Meinen Kunden gefällt mein Bild, manche wollen sogar kommen.“