Tod auf der Straße : Hinz&Künztler tot am Hauptbahnhof aufgefunden

Bereits Anfang April hat ein Passant den Hinz&Kunzt-Verkäufer Paul leblos am Hauptbahnhof aufgefunden. Trotz Reanimationsversuchen ist der 36-Jährige kurz darauf verstorben.

Bei fünf Grad und Regen ist Hinz&Künztler Paul in der Nacht auf den 6. April auf der Straße verstorben. Wie ein Polizeisprecher gegenüber Hinz&Kunzt mitteilte, hat ihn ein Passant um halb zwei Uhr morgens in der Nähe des Hauptbahnhofs leblos in seinem Rollstuhl vorgefunden. Der daraufhin verständigte Notarzt hatte Paul laut Polizei noch einmal reanimiert, kurz darauf ist der 36-Jährige jedoch verstorben.

Zur Todesursache des Hinz&Künztlers möchte die Staatsanwaltschaft aus datenschutzrechtlichen Gründen keine weitere Auskunft geben. Hinweise auf ein Fremdverschulden habe es aber nicht gegeben, das Verfahren sei deswegen eingestellt worden. Die Familie des Hinz&Künztlers ist laut Aussagen eines Polizeisprechers über seinen Tod informiert worden und hat sich um eine würdevolle Bestattung gekümmert.