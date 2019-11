Bundesverfassungsgericht : Hartz-IV-Sanktionen verstoßen teilweise gegen das Grundgesetz

Paukenschlag in Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Leistungskürzungen für Hartz-IV-Empfänger von mehr als 30 Prozent gegen das Grundgesetz verstoßen. Möglich sind nach dem Sozialgesetz Sanktionen von bis zu 100 Prozent.

Jeden Freitag schicken wir Ihnen eine Mail mit den Themen, die uns in der Woche beschäftigt haben:

Fast 15 Jahre lang konnten Jobcenter Hartz-IV-Empfängern die Leistungen kürzen, etwa wenn diese Jobangebote abgelehnt haben. Im Extremfall sehen die Hartz-IV-Gesetze, die von der damaligen rot-grünen Bundesregierung eingeführt wurden, Kürzungen von bis zu 100 Prozent vor. Dann erhält ein Hilfebedürftiger gar keine Leistungen mehr – auch nicht für Miete, Heizung oder Kranken- und Sozialversicherung.

Das ist verfassungswidrig, entschieden nun am Dienstag die Richter am Karlsruher Bundesverfassungsgericht. Zwar seien Sanktionen grundsätzlich möglich, allerdings gelten wegen der „außerordentlichen Belastung“ für die Betroffenen „strenge Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit“, heißt es vom Bundesverfassungsgericht. Folglich sind Kürzungen bis zu 30 Prozent noch erlaubt. Die Leistungen um 60 oder gar 100 Prozent zu kürzen, wie es nach wiederholten Verstößen gegen die Mitwirkungspflicht üblich ist, verstößt allerdings gegen das Grundgesetz.

Dieser Artikel wird ergänzt.