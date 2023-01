wärmegeben : Hanseatic Help wirbt für Kleiderspenden

Seit dieser Woche ist die Spendenannahme von Hanseatic Help wieder geöffnet. Insbesondere wetterfeste Outdoorkleidung ist gefragt.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Obwohl die Temperaturen in den vergangenen Tagen und Wochen ungewöhnlich mild für diese Jahreszeit sind: Auch das aktuelle nasskalte Wetter ist für obdachlose Menschen eine echte Herausforderung. Die Hilfsorganisation Hanseatic Help ist deshalb im Moment insbesondere auf der Suche nach outdoortauglicher und wetterfester Kleidung.

„Wir können uns wirklich bedanken, weil wir in den vergangenen Monaten viele und gute Spenden bekommen haben“, sagt Michael Wopperer von Hanseatic Help gegenüber Hinz&Kunzt. Dennoch sei die Hilfsorganisation weiterhin auf Kleiderspenden angewiesen, zumal in der kommenden Woche wieder Minusgrade erwartet werden. Mit ihrer Kampagne #wärmegeben will Hanseatic Help darauf aufmerksam machen.

Besonders gefragt seien zudem Jogginghosen, lange Unterwäsche, Männerhoodies und Handschuhe. Eine aktuelle Liste mit dringend benötigten Kleidungsstücken stellt Hanseatic Help online zur Verfügung. Die Spendenannahme in der Großen Elbstraße 264 ist Dienstag bis Samstag von 10–18 Uhr geöffnet. Die Kleiderspenden werden dort von zahlreichen Initiativen abgeholt und an obdachlose Menschen weiterverteilt. Auch Hinz&Kunzt gibt Dinge aus dem Hanseatic-Help-Lager an seine Verkäufer:innen weiter – und unterstützt die Kampagne #wärmegeben als Medienpartner. Übrigens: Hanseatic Help freut sich auch über ehrenamtliche Helfer:innen.