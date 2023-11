Totensonntag : Gedenkfeiern für verstorbene Obdachlose

Auf Hamburgs Straßen sind seit vergangenem November mindestens 14 Obdachlose gestorben. Am 26. November, dem Totensonntag, finden in Hamburg mehrere Gedenkfeiern statt, um an sie zu erinnern.

Eine bunte Gedenktafel erinnert in den Hinz&Kunzt-Vertriebsräumen an alle verstorbenen Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen. Zwölf Namen sind allein in den letzten zwölf Monaten dazugekommen – unter ihnen der langjährige Vertriebsmitarbeiter und Hinz&Künztler der ersten Stunde Siegfried „Sigi“ Pachan. Ihm und allen anderen Verstorbenen gedenken am Sonntag Mitarbeitende, Verkäufer:innen und alle, die kommen möchten, am Hinz&Kunzt-Gedenkbaum auf dem Öjendorfer Friedhof. Teffpunkt ist um 14 Uhr an der Busstation bei der Feierhalle Nord. Nach einer Begrüßung von Hinz&Kunzt-Geschäftsführer Jörn Sturm, hält Pastorin Sabine Erler eine Predigt. Die Sozialarbeiterinnen Isabel Kohler und Irina Mortoiu verlesen die Namen der Verstorbenen. Danach gibt es Kaffee und Kuchen.

„Der Totensonntag ist ein wichtiger Tag im Jahr für uns bei Hinz&Kunzt und für die Bekannten und Verwandten der Verstorbenen. Es ist ein Tag, an dem wir gemeinsam trauern können“, sagt Hinz&Kunzt-Sozialarbeiter Jonas Gengnagel. Viele Obdachlose werden anonym an unbekannten Orten beerdigt. Umso wichtiger sei es, einen Ort zu haben, an den man kommen und an sie denken kann. „Es haben sogar schon Leute unter unserem Gedenkbaum geschlafen, um den Verstorbenen nahe zu sein.“ Besonders traurig sei, wie viele junge Menschen sterben, sagt Gengnagel. „Daran erkennt man, was die Straße mit Menschen macht.“

Auch in der St. Bonifatius Kirche in Eimsbüttel (Am Weiher 29) wird am Sonntag den verstorbenen Obdachlosen gedacht. Mitarbeiter:innen der Wohnungslosenhilfe und der Gemeinden Eimsbüttel und St. Bonifatius verlesen um 18 Uhr die Namen der Verstorbenen und zünden Kerzen für sie an.

Ebenfalls am Sonntag findet um 15 Uhr in der Hauptkirche St. Petri (Bei der Petrikirche 2) ein Gottesdienst zum Gedenken an einsam verstorbene Hamburger:innen statt.