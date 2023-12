Fotoreportage : Europas hohe Zäune

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Fotograf Mauricio Bustamante reiste in das Gebiet zwischen der spanischen Exklave Melilla und dem marokkanischen Beni Ansar – und sammelte Eindrücke von beiden Seiten des zwölf Kilometer langen Grenzzauns zwischen Afrika und der Europäischen Union.

Melilla ist ein malerischer Ort am Meer, mit zahlreichen Häusern im Jugendstil und einer langen Strandpromenade, mit Cafés und vielen Geschäften. Jeden Tag legen hier Fähren in Richtung des spanischen Festlands ab, nach Malaga oder Almería. Die Exklave Melilla ist seit 1497 unter spanischer Kontrolle und blieb das auch nach 1956, als Marokko die Unabhängigkeit von seinen Kolonialmächten erlangte. ­Melilla – das ist heute aber nicht einfach ein hübscher Ort am Meer, sondern einer, der von hohen, streng bewachten Zäunen umgeben ist.

Vergangenes Jahr gingen Bilder aus Melilla um die Welt, genauer: von jenem Zaun, der die spanische Exklave von marokkanischem Territorium trennt. Rund 2000 Menschen stürmten ihn gleichzeitig, kletterten nach oben und versuchten, die Grenze zu überwinden: den Stacheldraht, den Graben, den zweiten, meterhohen Zaun vor Melilla. So wie sie versuchen das Migrant:innen bereits seit Jahren, immer wieder wurden daher die Kontrollen ausgeweitet. Seit Jahren zahlen Spanien und die Europäische Union (EU) immer mehr Geld an Marokko, um die Grenze zu ­sichern. Und Marokko fängt Migrant:innen ab, bevor sie überhaupt an die Zäune gelangen. Der Umgang mit Migration ist ein hohes Pfund in Verhandlungen mit der EU und Spanien, die Zahl der Menschen, die über die westliche Route nach Europa gelangen, geht mittlerweile zurück.