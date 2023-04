Studie des Gymnasiums Ohmoor : Es gibt kaum mehr bezahlbare Wohnungen in Hamburg

Wer sich in Hamburg auf Wohnungssuche befindet, wird tief in die Tasche greifen müssen: Laut einer Studie kosten angebotene Wohnungen aktuell 14,75 Euro pro Quadratmeter.

Mietpreise von unter zehn Euro den Quadratmeter werden in Hamburg immer seltener. Nur noch in Steilshoop und am Stadtrand südlich der Elbe werden Wohnungen zu diesem Preis angeboten. Selbst in Stadtteilen, in denen viele ärmere Menschen wohnen, wie Billstedt (durchschnittliche Angebotsmiete: 11,12 Euro/ m2), St. Pauli (18,19 Euro/ m2) oder Veddel (12,26 Euro/ m2), gibt es kaum noch günstige Angebote. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Gymnasiums Ohmoor. Schüler:innen hatten zusammen mit Lehrkräften etwa 8000 Wohnungsinserate im Frühjahr ausgewertet.

Demnach liegt der durchschnittliche Mietpreis für angebotene Wohnungen bei 14,75 Euro pro Quadratmeter in Hamburg – und damit mehr als drei Euro über dem Preis von 11,59 Euro, der noch vor zehn Jahren verlangt wurde. Der Preis liegt zudem deutlich über dem Mietpreis von 7,22 Euro pro Quadratmeter, den der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen als Durchschnittsmiete seiner Mitglieder angibt. Diesem Verband gehören neben der städtischen Saga vor allem Genossenschaften an, die ihre günstigen Wohnungen in der Regel nicht über Online-Portale inserieren, sondern Bewerber:innen direkt anbieten.

Schuld am rasanten Preisanstieg auf dem freien Wohnungsmarkt ist laut Mieterverein zu Hamburg die zahnlose Mietpreisbremse. Sie erlaubt eigentlich nur Überschreitungen von zehn Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete. Diese liegt aktuell bei 9,29 Euro pro Quadratmeter – Mietpreise von deutlich mehr als zehn Euro wären somit in Hamburg nicht möglich. Allerdings gilt die Bremse nicht für umfassend modernisierte Wohnungen und Neubauten. Und bei Verstößen drohen Vermieter:innen keine Konsequenzen. „Wir appellieren seit Jahren an die Politik, die Mietpreisbremse zu verschärfen“, sagt Rolf Bosse, Vorsitzender des Mietervereins zu Hamburg. „Und wir brauchen dringend wirksame Sanktionen.“

Mit Sorge beobachtet der Mieterverein zudem, dass laut Studie die Mietpreise im Hamburger Umland deutlich schneller steigen. „In Hamburg fehlt es an Wohnraum. Wohnungssuchende weichen, sofern sie es mit ihren Lebensbedingungen vereinbaren können, auf das Umland aus“, sagt Bosse. „Dieser Verdrängung muss durch Schaffung neuen und Erhalt des vorhandenen bezahlbaren Wohnraums entgegengesteuert werden.“