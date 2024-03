Zu Besuch in der Hamburger Enteignungsbehörde : Enteignung nach Gesetz und Bauchgefühl

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Mitten in Hamburg befindet sich die Enteignungsbehörde, zwei Menschen arbeiten hier. Wohnungskonzerne behelligen sie bislang nicht. Was machen die beiden also den ganzen Tag?

Kaum jemand weiß von ihr, doch mitten in der Stadt, am Gänsemarkt 36, hat die Hamburger Enteignungs­behörde ihren Sitz. Was durchaus bemerkenswert ist, weil sie hier offenbar munter enteignen, tagein und tagaus, obwohl Enteignungen doch so eine streitbare Angelegenheit sind.

Wie darf man sich diese Behörde also vorstellen? Es wäre ja Verschiedenes zu erwarten, also: dass sie eine Zusammenkunft älterer, ergrauter Anzugträger ist, die mit strengem Blick eine Akte nach der anderen abstempeln (die Faust kracht bei jedem Stempeln auf den Tisch). Oder, ganz andere Idee, dass sie hier arbeiten wie ein idealistisches Start-up – dass Menschen in Wollpullis und bunten Socken von einem Meeting ins nächste hetzen, um die Welt zu einer gerechteren zu machen. Die Wahrheit, so viel vorweg, liegt irgendwo dazwischen.

Um dieser Wahrheit näherzu­kommen, bietet sich ein Besuch in der Behörde an. Am Gebäude der Ham­burger Finanzbehörde klingelt man ­an der Tür. Ein freundlicher Pförtner öffnet, einmal den Gang hi­nunter ­bitte, denn da sitzen sie in zwei ­schmalen Büros: die Enteignungsbeauftragten. Die eigentlich Vorsitzende heißen, das lernt man gleich als ­Erstes. Und auch, dass sie in dieser Geschichte anonym bleiben möchten, ihre ­Arbeit soll weiterhin ein geschützter Raum sein. Übrigens arbeitet die Enteignungsbehörde zwar im Gebäude der Finanzbehörde, doch gehört sie nicht zu ihr. Sie ist politisch unabhängig und auch keine richtige Behörde. Eher eine juristische Kammer, sie arbeitet wie ein Gericht, im Idealfall aber wie ­eine Mediatorin. Oder, den Begriff ­finden sie hier selbst offenbar ganz gut, wie eine Oberschiedsrichterin.