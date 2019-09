Hinz&Kunzt feiert : Einladung zum Sommerfest

Hinz&Kunzt lädt seine Verkäufer im September zum Sommerfest ins FC St. Pauli Clubheim ein.

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder ein Sommerfest mit unseren Verkäufern zu feiern! Am Donnerstag, den 19. September, gibt es ab 17 Uhr Essen, Musik und ein kulturelles Rahmenprogramm von Bingo bis „Schlag den Stein“, ein Ratespiel mit Vertriebsmitarbeiter Marcel. Das vollständige Programm wird in Kürze hier veröffentlicht. Das Clubheim befindet sich direkt im Millerntor-Stadion auf Seite der Südtribüne.

Anmeldungen nimmt der Vertrieb ab dem 11. September entgegen, eingeladen sind alle Hinz&Kunzt-Verkäufer. Aber schnell sein lohnt sich, denn die Plätze sind auf 120 begrenzt.