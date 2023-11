Meine Geschichte : Ein halbes Leben auf der Straße

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

30 Jahre auf der Straße. Mehr als 20 Jahre davon als Hinz&Kunzt-Verkäufer. Aber mit dem Eintritt ins Rentenalter hat Dieter es schließlich doch noch in eine Wohnung geschafft.

Es war ein Freitagnachmittag, als Dieters Leben auf der Straße endete. Schwankend und auf klapprigen Beinen schob sich der damals 64-Jährige mühsam von draußen in den Hinz&Kunzt-Vertriebsraum. Mitarbeiter erkannten die Gefahr, stützten den Obdachlosen und setzten ihn auf einen Stuhl. Umgehend riefen sie den Rettungsdienst. Im Krankenhaus diagnostizierten Ärzt:innen eine Herzinsuffizienz und verordneten ihm Ruhe. Einem Obdachlosen. Wo sollte der Ruhe finden? Für Menschen wie Dieter geht es in der Regel vom Krankenhaus zurück auf die Straße. Aber Dieter hatte das Glück, Hinz&Kunzt-Verkäufer zu sein. Sozialarbeiterin Isabel Kohler vermittelte den gebrechlichen Mann in die Caritas-Krankenstube. Nachdem er dort aufgepäppelt worden war, kam er in einer Kirchenkate unter und fand schließlich durch die Unterstützung von Hinz&Kunzt einen Platz im Seniorenwohnpark Rothenburgstraße, in dem er noch heute lebt.

Ende des Jahres wird Dieter 72 Jahre alt. Das Leben auf der Straße hat er hinter sich gelassen. Auch Hinz&Kunzt verkauft er inzwischen nicht mehr. Er könne nicht mehr so lange stehen, sagt er. Dieter geht am Rollator. Er ist kurz­atmig und auch beim Reden lässt sich der hagere Mann manchmal Zeit. 30 Jahre habe er draußen geschlafen, erzählt Dieter. Wenn auch mit Unterbrechungen. Und seit mehr als 50 Jahren ist er alkoholkrank. „Ich trinke zwar noch ein, zwei Bier, aber nicht mehr wie früher bis zur Besinnungslosigkeit“, sagt Dieter.

Führt man sich sein Leben vor Augen, hat Dieter längst ein biblisches Alter erreicht. Laut einer Studie werden

Obdachlose in Hamburg im Schnitt nur 49 Jahre alt. „Ich hänge an meinem Leben“, sagt Dieter und Sozialarbeiterin Kohler pflichtet ihm bei. Dieter sei ein Stehaufmännchen. Seit er vor rund 25 Jahren nach Hamburg kam und Hinz&Kunzt-Verkäufer wurde, landete er mehrfach im Krankenhaus. Aber immer wieder kam Dieter auf die Beine.