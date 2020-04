Verfassungsrichterin über Corona : „Die Einschränkungen dienen einem wichtigen und legitimen Zweck“

Birgit Voßkühler, Präsidentin des Hamburgischen Verfassungsgerichts, über die Einschränkungen der Grundrechte infolge der Coronapandemie, neue Regeln bei Gericht und die Lehren aus der Krise.

Hinz&Kunzt: Frau Voßkühler, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik sind so viele Rechte der Bürger*innen so massiv beschnitten worden. Mit Recht?

Nach meinem Eindruck regiert die Exekutive. Natürlich muss sie sich beraten lassen. Wer kann als normaler Mensch einschätzen, was die Pandemie für die Bevölkerung bedeutet? Den Sachverstand liefern die Virolog*innen. Dass das, was sie sagen, die Politik beeinflusst, ist legitim. Wichtig ist, dass Beratung und politische Entscheidung voneinander getrennt bleiben. Im Übrigen verfolgen unterschiedliche Virolog*innen ja unterschiedliche Ansätze. Die Aufgabe der Politik ist zu entscheiden, welche Empfehlungen umgesetzt werden.

Der Journalist und Jurist Heribert Prantl sieht die Demokratie in der Krise und fordert einen Krisenstab, in dem Fachleute aus allen Bereichen der Gesellschaft den Ausstieg aus dem sogenannten Lockdown vorbereiten sollen. Ein guter Vorschlag?

Zu den konkreten Beispielen kann ich hier nicht Stellung nehmen – es kann ja sein, dass ich eines Tages mit darüber entscheiden muss, ob eine politische Entscheidung, die in dieser Zeit getroffen worden ist, wirksam ist oder nicht. Allgemein gesagt sehe ich in allen Parlamenten das Bemühen, gesetz­geberisch weiter zu gestalten und gleichzeitig der Situation Rechnung zu tragen. Das finde ich gut.

Demonstrationen wurden in den vergangenen Wochen mit Hinweis auf die Infektionsgefahr in aller Regel verboten. Pauschal und ohne nähere Betrachtung des Einzelfalls geht das nicht, hat Mitte April das Bundesverfassungsgericht entschieden. Ist das die Linie für die nähere Zukunft?

Ja, das sollte die Linie sein. Eine Demonstration mit 50.000 Menschen bedeutet eine völlig andere Gefährdungslage als eine Mahnwache, bei der die Teilnehmer*innen großen Abstand voneinander halten. In jedem Einzelfall muss geprüft werden: Was ist geplant? Welche Reaktionen von Passant*innen sind zu erwarten? Und welche Gefährdung geht davon aus?

Müssen wir, wenn die Pandemie vorüber ist, noch einmal kritisch prüfen, ob die massiven Eingriffe in die Grundrechte so in Ordnung waren und was wir gegebenenfalls verändern müssen, um unseren Rechtsstaat noch krisenfester zu machen?